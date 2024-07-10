"Ордабасы" не смог обыграть "Петрокуб" в Лиге чемпионов УЕФА

На центральном стадионе Шымкента 10 июля прошел первый матч стартового отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25, где казахстанский "Ордабасы" сыграл в нулевую ничью с молдавским коллективом "Петрокуб", сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Казахстана с первых минут поединка завладел инициативой и имел несколько моментов для взятия ворот гостей в первом тайме. Однако хозяевам поля не хватало точности или "Петрокуб" спасал их голкипер.

Счет 0:0 не изменился и во второй половине игры, несмотря на ряд замен со стороны "Ордабасы". Тем самым молдавский клуб увозит из Шымкента драгоценную ничью, в которую мало кто верил. Особенно разочарованы казахстанские болельщики футбола, которые ожидали успеха от южан с разгромным счетом.

Ответная игра команд состоится 17 июля в Кишиневе (Молдова). Вслед за "Ордабасы" 11 июля свой еврокубковый сезон начнут "Тобол" (Лига Европы) и "Актобе" (Лига конференций).

Между тем считаные минуты остались до начала второго полуфинала чемпионата Европы-2024, где встречаются сборные Англии и Нидерландов. Стартовый свисток арбитра этого матча запланирован на 11 июля, в 00:00 по казахстанскому времени.