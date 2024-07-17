"Ордабасы" снова не смог обыграть "Петрокуб" в Лиге чемпионов

Фото: Instagram/fc__ordabasy

Шымкентский "Ордабасы" 17 июля завершил свое выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив в ответном матче чемпиону Молдовы клубу "Петрокуб", сообщает Zakon.kz.

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