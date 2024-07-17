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"Ордабасы" снова не смог обыграть "Петрокуб" в Лиге чемпионов

&quot;Ордабасы&quot; снова не смог обыграть &quot;Петрокуб&quot; в Лиге чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 00:05 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" 17 июля завершил свое выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив в ответном матче чемпиону Молдовы клубу "Петрокуб", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась поражением казахстанского клуба со счетом 1:0. 

Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник молдаван Теодор Лунгу, точно поразивший угол ворот ударом из-за пределов штрафной площади.

Напомним, первый матч в Шымкенте завершился нулевой ничьей.  

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