"Ордабасы" снова не смог обыграть "Петрокуб" в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" 17 июля завершил свое выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив в ответном матче чемпиону Молдовы клубу "Петрокуб", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, игра прошла на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и завершилась поражением казахстанского клуба со счетом 1:0.
Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник молдаван Теодор Лунгу, точно поразивший угол ворот ударом из-за пределов штрафной площади.
Напомним, первый матч в Шымкенте завершился нулевой ничьей.
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