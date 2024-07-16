Глава колумбийского футбола подрался во время финала Кубка Америки – 2024

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун принял участие в драке во время финального матча Кубка Америки. Он был задержан полицией и пропустил награждение команд, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Infobae, 71-летний футбольный чиновник арестован за драку в одной из VIP-зон арены "Хард Рок Стэдиум" в Майами, во время финала Кубка Америки – 2024. По одной из версий Рамон Хесурун через толпу пытался пройти к лифту, но сотрудники стадиона остановили его. В это время и произошла драка, где также, предположительно, участвовал Хесурун-младший.

В ходе инцидента глава колумбийского футбола был задержан и не смог присутствовать на церемонии награждения своей сборной.

Колумбийские футболисты получили серебряные медали Кубка Америки – 2024, а известный игрок Хамес Родригес признан лучшим игроком турнира.



Произошедшее ЧП не стало единственным в рамках финала этих соревнований. Сам поединок был задержан на 1,5 часа из-за беспорядков, вызванных безбилетниками и давкой болельщиков.

В решающем матче Copa America 2024 Колумбия проиграла Аргентине со счетом 0:1.

