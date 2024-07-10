Евро-2024: герой первого полуфинала хочет отметить 17-летие в Германии

Лучший игрок полуфинального поединка чемпионата Европы-2024 между Францией и Испанией, вингер "Красной фурии" Ламин Ямаль, 13 июля отпразднует свой день рождения. Автору красивого гола в ворота французов исполнится 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Перед этим знаменательным днем Ямаль со своими коллегами обыграл французскую сборную (2:1) в полуфинале Евро-2024. А сам игрок "Барселоны" забил ответный мяч в ворота соперника и сравнял счет дальним ударом в девятку.

"Мы в финале, осталось выиграть титул. Я очень счастлив, стараюсь наслаждаться игрой и помогать команде. Хочу выиграть и встретить свой день рождения здесь, в Германии". Ламин Ямаль

Поразив ворота французской сборной, 16-летний Ламин Ямаль стал самым юным автором гола на европейских первенствах. После встречи он получил приз лучшего игрока первого полуфинала Евро-2024.

Плюс ко всему, молодой испанский вингер признан самым юным участником полуфинала Евро-2024.



Теперь команда Ямаля ждет главного сражения на этом турнире. Соперник Испании определится после завершения второго полуфинала Англия – Нидерланды, который состоится в ночь на 11 июля.

Финал чемпионата Европы-2024 пройдет 14 июля.