Евро-2024: герой первого полуфинала хочет отметить 17-летие в Германии
Перед этим знаменательным днем Ямаль со своими коллегами обыграл французскую сборную (2:1) в полуфинале Евро-2024. А сам игрок "Барселоны" забил ответный мяч в ворота соперника и сравнял счет дальним ударом в девятку.
"Мы в финале, осталось выиграть титул. Я очень счастлив, стараюсь наслаждаться игрой и помогать команде. Хочу выиграть и встретить свой день рождения здесь, в Германии". Ламин Ямаль
Поразив ворота французской сборной, 16-летний Ламин Ямаль стал самым юным автором гола на европейских первенствах. После встречи он получил приз лучшего игрока первого полуфинала Евро-2024.
Плюс ко всему, молодой испанский вингер признан самым юным участником полуфинала Евро-2024.
Теперь команда Ямаля ждет главного сражения на этом турнире. Соперник Испании определится после завершения второго полуфинала Англия – Нидерланды, который состоится в ночь на 11 июля.
Финал чемпионата Европы-2024 пройдет 14 июля.