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Суперкомпьютер определил победителя Евро-2024

Суперкомпьютер определил победителя Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:09 Фото: Instagram/EURO2024
На чемпионате Европы – 2024 по футболу осталось провести всего лишь один матч. За трофей поспорят сборные Испании и Англии, шансы которых за несколько дней до финала опубликовал Суперкомпьютер Opta Sports, сообщает Zakon.kz.

По мнению Суперкомпьютера, с вероятностью в 57,3% победу в решающем поединке одержит "красная фурия". Шансы "трех львов" на чемпионство в Евро-2024 оценивают в 42,7%.

Уверенность Суперкомпьютера основывается на фактах работы испанской дружины. Команда Луиса де ла Фуэнте к этому часу не потеряла ни одного очка, выиграв все шесть матчей до финала, три из них на групповой стадии. И все победы Испания одержала в основное время игры, чем особо не могут похвалиться англичане.

У коллектива Гарета Саутгейта на предварительной стадии было две ничьи и одна победа. А в плей-офф вымученные и трудовые три виктории. В связи с этим Суперкомпьютер немного снизил шансы британцев. 

Если кто помнит, перед началом Чемпионата Европы – 2024 Суперкомпьютер отдавал свои предпочтения представителям Туманного Альбиона. А на второй позиции были французы, далее шли немцы и испанцы.  

Несмотря на разные прогнозы и гадания, все решится на футбольном поле. Решающая битва между Испанией и Англией состоится в Берлине, в ночь на 15 июля, начало в 00:00 по казахстанскому времени. 

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