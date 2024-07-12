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Евро-2024: экс-звезда "Кайрата" назвал фаворита на чемпионство

Футбол Прогноз Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 18:04 Фото: Instagram/andrey.arshavin10
Бывший игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат", ныне заместитель генерального директора питерской команды "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин выделил сборную, которая, по его мнению, станет лучшей на чемпионате Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Золотые медали нынешнего чемпионата Европы в финальном поединке в ночь на 15 июля разыграют  сборные Испании и Англии. На взгляд знаменитого российского футболиста шансы у обеих команд практически одинаковые. 

"Испанцы будут владеть мячом, у них будут получаться комбинации. Но они могут проиграть, потому что физически игроки сборной Англии крепче и мощнее. Англичане могут этим воспользоваться и подавить испанцев, в этом их козырь. Испания – мой фаворит, хочу, чтобы они выиграли, все‑таки по игре они лучшая команда на этом турнире. Шансы Англии – это индивидуальное мастерство футболистов. Один из моментов может решить это, если у испанцев не пойдет игра".Андрей Аршавин

В составе "Кайрата" Андрей Аршавин отыграл три сезона, подписав контракт с алматинцами 18 марта 2016 года.

За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, где забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

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