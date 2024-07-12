Евро-2024: экс-звезда "Кайрата" назвал фаворита на чемпионство

Бывший игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат", ныне заместитель генерального директора питерской команды "Зенит" по спортивному развитию Андрей Аршавин выделил сборную, которая, по его мнению, станет лучшей на чемпионате Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Золотые медали нынешнего чемпионата Европы в финальном поединке в ночь на 15 июля разыграют сборные Испании и Англии. На взгляд знаменитого российского футболиста шансы у обеих команд практически одинаковые.



"Испанцы будут владеть мячом, у них будут получаться комбинации. Но они могут проиграть, потому что физически игроки сборной Англии крепче и мощнее. Англичане могут этим воспользоваться и подавить испанцев, в этом их козырь. Испания – мой фаворит, хочу, чтобы они выиграли, все‑таки по игре они лучшая команда на этом турнире. Шансы Англии – это индивидуальное мастерство футболистов. Один из моментов может решить это, если у испанцев не пойдет игра". Андрей Аршавин

В составе "Кайрата" Андрей Аршавин отыграл три сезона, подписав контракт с алматинцами 18 марта 2016 года.

За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, где забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

