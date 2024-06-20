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Экс-звезда "Барселоны" назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Футбол Прогноз Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:51 Фото: Instagram/3gerardpique
Бывший футболист каталонской "Барселоны" и защитник сборной Испании Жерар Пике высказался, что золотые медали текущего чемпионата Европы-2024 в Германии могут выиграть хозяева турнира или его соотечественники, сообщает Zakon.kz.

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37-летний экс-футболист сборной Испании в своей колоде фаворитов назвал только две национальные команды, которые претендуют на победу на Евро-2024.

"Естественно, у Германии есть шанс выиграть трофей, они конкурентоспособные, часто выигрывали турниры. Плюс к этому, как хозяева они очень сложный соперник. В сборной Испании аналогичная ситуация с "Бундестим", это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошую игру на турнирах, тоже считаю претендентом на титул". Жерар Пике

Названные Пике обе сборные сверхуверенно начали нынешний континентальный чемпионат. Германия уже выиграла два матча на турнире и гарантировала себе место в плей-офф. Команда Юлиана Нагельсмана разгромила Шотландию (5:1), а 19 июня переиграла Венгрию (2:0).

В свою очередь, соотечественники Жерара Пике в первом туре уверенно победили Хорватию (3:0). А в ночь на 21 июня "красную фурию" ждет битва с действующим чемпионом турнира – Италией. Победитель этого противостояния может готовить чемоданы в 1/8 финала Евро-2024.

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