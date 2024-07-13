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Боксер Михайлович прокомментировал ситуацию с Алимханулы

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 07:13 Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_
13 июля Андрей Михайлович прокомментировал ситуацию с Жанибеком Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Новозеландский спортсмен поблагодарил фанатов со всего мира за поддержку как перед боем, так и в сложившейся ситуации. Слова признательности он также адресовал своей семье и спонсорам. Однако, со слов боксера, его профессиональное будущее теперь кажется ему туманным.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 07:13

Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_

"Непросто сообщать такое. Я проделал такой путь до Вегаса, чтобы сегодня утром узнать, что мой бой с Жанибеком отменен. Он не смог сделать вес и госпитализирован. Вряд ли что-то можно поделать в такой ситуации".

В свою очередь новозеландец намерен сохранить позитив и продолжать работать, как профессиональный спортсмен. О Михайловиче известно, что он родился в России в 1997 году. В полуторагодовалом возрасте вместе с братом-близнецом Николаем был усыновлен в Санкт-Петербурге семейной парой из Новой Зеландии.

В это же время стало известно, что Жанибека Алимханулы выписали из медицинского центра Лас-Вегаса.

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