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Жанибек Алимханулы покинул американских врачей

США, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 06:00 Фото: pixabay
Ночью 13 июля Жанибека Алимханулы выписали из медицинского центра, сообщает Zakon.kz.

О выписке из медцентра Spring Valley, который расположен в городе Лас-Вегас казахстанский боец рассказал на своей странице в Instagtam.

"Большое спасибо всем, кто переживал. Слава Аллаху, выписан из больницы. Мы воины, такие испытания нас не сломают, еще поднимемся".Жанибек Алимханулы

По словам спортсмена сейчас все трудности со здоровьем позади. А типичная весогонка перед боем стала для него своего рода экзаменом.

5 июля Жанибек Алимханулы показал, как проходила подготовка к его бою. Затем он заявил, что покажет своим поклонникам лучший нокаут года. Но в итоге организм накаутировал его самого и 12 июля он попал в американский медцентр, откуда и обратился к болельщикам.

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