Кубок Америки: Уругвай завоевал "бронзу"

Уругвайская сборная по футболу выиграла у сборной Канады на Кубке Америки по футболу и завоевала бронзовые медали, сообщает Zakon.kz

Как пишет Championat.com, уругвайцы после ничьей 2:2 в основное время переиграли сборную Канады в серии пенальти со счетом 4:3.

Luis Suárez, leyenda viva de nuestro fútbol 🥹 pic.twitter.com/qqz9pJBxy2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024

Ключевой гол, который перевел проигрываемую уругвайцами встречу в послематчевую серию, забил на 90+3-й минуте 37-летний нападающий Луис Суарес.

Он же стал лучшим игроком матча. На счету форварда в этой встрече ключевой гол на 90+3-й минуте, который перевел игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых, а также победный реализованный пенальти в серии.

Эти бронзовые медали Копа Америка стали для национальной команды Уругвая девятыми в истории. Ранее уругвайцы становились на Кубке Америки третьими в 1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957 и 2004 годах.

Отметим, что финал между Аргентиной и Колумбией состоится в Майами 15 июля в 05:00 по казахстанскому времени.



