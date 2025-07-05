Две казахстанские боксерши завоевали "бронзу" на Кубке мира в Астане

В столице Казахстана 5 июля продолжается этап Кубка мира по боксу. Сборная Казахстана уже обеспечила себе три бронзовые медали и ряд выходов в финальные бои, сообщает Zakon.kz.

В полуфинальном бою в категории до 57 килограммов казахстанская боксерша Айдана Забынбекова уступила Жайсмине из Индии. Отметим, что в 1/2 финала Забынбекова прошла без боя – ее соперница по четвертьфиналу снялась с соревнований. Таким образом, Айдана завершает турнир с бронзовой медалью.

Аналогичный результат показал Сагындык Тогамбай (до 90 кг), который также стал бронзовым призером. Третью "бронзу" в актив команды Казахстана принесла Аида Абикеева (до 65 кг), уступившая в полуфинале действующей олимпийской чемпионке из Турции – Бусеназ Сурменели.

На этом успехи казахстанской сборной не заканчиваются. В финал турнира пробилась Алуа Балкибекова (до 51 кг), одержавшая победу над Каролиной Барбосой Де Алмейдой из Бразилии в упорном полуфинальном бою. Решающий поединок за "золото" она проведет 6 июля.

Ранее финалистами турнира уже стали Нурбек Оралбай (до 80 кг), Елдана Талипова (свыше 80 кг), Назым Кызайбай (до 48 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг).

Финальные бои домашнего этапа Кубка мира в Астане состоятся 6 июля.

Ранее стало известно, что два казахстанца стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе.

