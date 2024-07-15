На презентации Мбаппе ожидается аншлаг из-за нехватки билетов

16 июля на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет презентация нового игрока мадридского "Реала" – Килиана Мбаппе. Но уже за два дня до этого мероприятия все входные билеты разобраны, арена будет переполнена при вместимости в 80 тыс. зрителей, сообщает Zakon.kz.

По информации As, проход на стадион для болельщиков был свободным, но при наличии бесплатных входных билетов. Первая партия фанатов получила свои билеты намного ранее, чем остальные.



Другая часть болельщиков ухватилась за свой шанс посмотреть на Мбаппе за два дня до презентации. И к этому часу все места на "Сантьяго Бернабеу" уже забронированы, администрация "Реала" ищет варианты пропуска для других желающих.





Фото: Instagram/k.mbappe

Между тем "Реал" обеспокоен нестабильным состоянием игровой формы Килиана Мбаппе и планирует решить эту проблему в ближайшее время. Перед тренером по физподготовке "сливочных" Антонио Пинтусом поставлена задача вывести француза на необходимый уровень. Скорее всего, будет использована специальная методика, которую в свое время применил Криштиану Роналду.

По предварительным прогнозам, новый форвард "Реала" должен быть в оптимальной форме через три недели. 14 августа команда Карло Анчелотти сыграет с итальянской "Аталантой" в матче за Суперкубок Европы.

А 26 июля фанаты ""Галактикос" ждут знакомства на "Сантьяго Бернабеу" с новым талантом из Бразилии – Эндриком.