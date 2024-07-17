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Килиан Мбаппе: Я отдам жизнь за этот клуб и эмблему

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:45 Фото: Instagram/realmadrid
16 июля на "Сантьяго Бернабеу" состоялась официальная презентация Килиана Мбаппе в качестве нового футболиста мадридского "Реала", где француз выразил желание войти в историю королевского клуба, сообщает Zakon.kz.

Сначала французский форвард подписал официальный контракт в офисе "Галактикос", а затем выступил с речью перед 80-ти тысячной ареной на испанском языке.

"Невероятный день, ребенком мечтал играть здесь, это многое для меня значит. Теперь у меня еще одна цель, соответствовать истории "Реала". Я отдам свою жизнь за этот клуб и эмблему. Горжусь тем, что исполнил мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. А теперь все вместе: раз, два, три, вперед, "Мадрид".Килиан Мбаппе

Мбаппе повторил скандирование знаменитого экс-игрока "Реала" – Криштиану Роналду, которое он использовал на своей презентации в 2009 году.

Француз отметил, что данным посланием он отправляет привет португальцу, кумиру детства и своему другу.

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:45

Фото: Instagram/realmadrid

Французский новичок "сливочных" поразил многотысячную аудиторию "Сантьяго Бернабеу" своим знанием испанского языка.  

"Начал изучать испанский еще в школе. Это было не самое лучшее время, но я знал, что у меня есть мечта играть за "Реал". Если дела пойдут лучше, мне будет легче адаптироваться. У меня были наставники, которые говорили по-испански, Луис Энрике и Почеттино. Не боюсь говорить и совершать ошибки, хочу совершенствовать язык".Килиан Мбаппе

16 июля Килиан Мбаппе официально подписал контракт с "Реалом" до 2029 года, он будет играть в майке под номером 9. 

А днем ранее самый титулованный футболист мира Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом Кубка Америки. 

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