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Спорт

Наставник испанской сборной раскрыл секрет успеха против Франции

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:57 Фото: Instagram/SEFUTBOL
В ночь на 15 июля в американском Арлингтоне состоится первый матч стадии полуфинала чемпионата мира по футболу, где сборная Испании сразится с командой Франции, сообщает Zakon.kz.

В преддверии битвы действующих чемпионов Европы и обладателей "серебра" ЧМ-2022 главный тренер испанской дружины Луис Де ла Фуэнте поделился мнением, что может помочь его подопечным сдержать атакующую мощь в лице Килиана Мбаппе, Майкла Олисе и Усмана Дембеле.

"Мы очень, очень тщательно изучили Францию. Наши команды хорошо знают друг друга. У них есть исключительные футболисты, но и у нас тоже. Ключ к игре – это попытаться навязать им свой стиль. Тот, кто будет более сбалансирован во всех аспектах, будет ближе к победе. Будем внимательно следить за всеми названными футболистами, помогать друг другу и навязывать свой стиль".Луис де ла Фуэнте

Рулевой "красной фурии" не стал скрывать те фразы, которые высказал своим футболистам перед поединком с французами.

"Давайте выйдем на поле и получим удовольствие, потому что мы находимся в уникальной и неповторимой ситуации. Я сказал им быть самими собой, быть командой, которая знает, на что способна. Быть уверенными в своих силах, но учитывать и сильные стороны соперника. Думать о выходе в финал – это не просто правильно, это обязательно. И раз уж мы здесь, мы будем бороться за это до самого конца". Луис де ла Фуэнте

А вот тренер французского коллектива Дидье Дешам предстоящий полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией назвал большим зрелищем для любителей футбола.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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