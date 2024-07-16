Английская семья пожертвовала работой ради финала Евро-2024

Трое фанатов футбольной сборной Англии, которые являются представителями одной семьи и сотрудниками железных дорог, уволены за поездку на финал чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

По информации TheSun, 58-летний Аллан Рили со своими сыновьями Диланом и Билли работали машинистами поездов. После того, как они оповестили железнодорожную компанию, что уезжают на финальный матч Евро-2024, им сразу пришел ответ от руководства об увольнении.

Семейное трио, несмотря на то, что их трудовые контракты расторгаются немедленно, все же поехали поболеть за своих любимцев.

"Такая возможность выпадает раз в жизни. Работа приходит и уходит, но, возможно, это последний раз, когда мой отец видит сборную Англии в финале. Здорово испытать это вместе с папой и братом, независимо от результата. Мы потратили 3 000 фунтов на билеты, чтобы провести уик-энд всей нашей жизни". Дилан Рили

Однако, приезд английской семьи не помог их команде.



В решающей встрече турнира команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счетом 1:2. А после матча наставник сборной Англии признал силу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

