Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Английская семья пожертвовала работой ради финала Евро-2024

Футбол Жертва Карьерой, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:39 Фото: Instagram/EURO2024
Трое фанатов футбольной сборной Англии, которые являются представителями одной семьи и сотрудниками железных дорог, уволены за поездку на финал чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

По информации TheSun, 58-летний Аллан Рили со своими сыновьями Диланом и Билли работали машинистами поездов. После того, как они оповестили железнодорожную компанию, что уезжают на финальный матч Евро-2024, им сразу пришел ответ от руководства об увольнении.

Семейное трио, несмотря на то, что их трудовые контракты расторгаются немедленно, все же поехали поболеть за своих любимцев.

"Такая возможность выпадает раз в жизни. Работа приходит и уходит, но, возможно, это последний раз, когда мой отец видит сборную Англии в финале. Здорово испытать это вместе с папой и братом, независимо от результата. Мы потратили 3 000 фунтов на билеты, чтобы провести уик-энд всей нашей жизни". Дилан Рили

Однако, приезд английской семьи не помог их команде.

В решающей встрече турнира команда Гарета Саутгейта проиграла Испании со счетом 1:2. А после матча наставник сборной Англии признал силу подопечных Луиса де ла Фуэнте. 

Читайте также

Дуйсенова высказалась о форме для казахстанских спортсменов на Олимпиаду
Дуйсенова высказалась о форме для казахстанских спортсменов на Олимпиаду
Футбол Инцидент Москва
Экс-директора "Тобола" отправили в нокаут в московском баре
Футбол Символическая сборная Евро
Составлена символическая сборная по итогам Евро-2024
Куандык Шынасилов
Евро-2024 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу Англия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием о Аружан Джазильбековой
Рядом с ней был коротышкой: Али Окапов поделился воспоминанием об Аружан Джазильбековой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: