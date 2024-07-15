Железнодорожники Англии не вышли на работу из-за финала Евро-2024
Как передает The Telegraf, были сорваны несколько сотен рейсов поездов, так как персонал английских железных дорог отказался работать во время финального поединка чемпионата Европы – 2024 между Англией и Испанией.
Подчеркивается, что деятельность по выходным дням для большинства служащих британских железных дорог не предусмотрена трудовым договором. В связи с этим транспортные организации полагаются на добровольное согласие работников на сверхурочные оплачиваемые смены, чтобы обеспечить движение поездов в воскресенье.
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Это не первый случай, когда английские железнодорожники не вышли на работу. Подобный инцидент произошел 16 июля, когда команда Гарета Саутгейта сыграла свой стартовый матч против Сербии.
А сама встреча между этими командами, которая прошла в городе Гельзенкирхен, началась с серьезной потасовки между английскими и сербскими болельщиками за пределами стадиона.