Железнодорожники Англии не вышли на работу из-за финала Евро-2024

14 июля в Великобритании из-за финального матча чемпионата Европы – 2024 были отменены несколько сотен рейсов поездов. Машинисты железных дорог отказались выходить на работу в сверхурочное время, а именно в день решающей игры своей сборной, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Telegraf, были сорваны несколько сотен рейсов поездов, так как персонал английских железных дорог отказался работать во время финального поединка чемпионата Европы – 2024 между Англией и Испанией.



Подчеркивается, что деятельность по выходным дням для большинства служащих британских железных дорог не предусмотрена трудовым договором. В связи с этим транспортные организации полагаются на добровольное согласие работников на сверхурочные оплачиваемые смены, чтобы обеспечить движение поездов в воскресенье.





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Это не первый случай, когда английские железнодорожники не вышли на работу. Подобный инцидент произошел 16 июля, когда команда Гарета Саутгейта сыграла свой стартовый матч против Сербии.

А сама встреча между этими командами, которая прошла в городе Гельзенкирхен, началась с серьезной потасовки между английскими и сербскими болельщиками за пределами стадиона.

