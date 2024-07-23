"Ордабасы" потерпел поражение после вылета из Лиги чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" 23 июля сыграл первый матч второго отборочного этапа Лиги конференций против "Дифферданжа" из Люксембурга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч завершился поражением чемпиона Казахстана 2023 года со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал португальский полузащитник хозяев поля Жоржиньо.

Ответный матч пройдет в Казахстане 1 августа.

"Ордабасы" в стартовом раунде Лиги чемпионов УЕФА по итогам двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" (0:1). А "Дифферданж" в аналогичной ситуации не смог одолеть "КИ Клаксвик" из Фарерских островов (0:2).

