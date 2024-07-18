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Головкин уверен, что на ОИ-2024 наши спортсмены дойдут до медалей

Головкин уверен, что на ОИ-2024 наши спортсмены дойдут до медалей, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 08:53 Фото: Instagram/gggboxing
Глава Национального олимпийского комитета Казахстана и известный боксер Геннадий Головкин пообещал поддерживать нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Он заявил, что у РК сильная команда и у нас обязательно будут медали, сообщает Zakon.kz.

В интервью Los Angeles Times Головкин отметил, что "золото" на Олимпиаде – это судьба, а не мастерство".


"Я вижу и наблюдаю, что у нас действительно сильная команда. И того арсенала, который у них есть, хватит, чтобы достичь больших высот и дойти до медали. Какая медаль – зависит от них: кто как настроится, кто как перегорит, будет зависеть от их мастерства. И как я говорил раньше, золотая медаль – это не всегда показатель твоего мастерства или что ты умеешь, это больше, наверное, все-таки судьба на Олимпиаде...".Головкин

По его словам, в любом случае он будет желать нашим олимпийцам только удачи и будет их поддерживать.

"Думаю, в моем лице у них будет какая-то мотивация. Думаю, что за это короткое время мы сможем стать настоящей дружной командой", – сказал Головкин.

Ранее сообщалось, что на республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области 17 июля состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже (Франция). По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта (МТС) РК, на Олимпиаде-2024 нашу страну будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. В истории Казахстана это восьмые летние Олимпийские игры.

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