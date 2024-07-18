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Самоделкина высказалась о первой высшей награде под флагом Казахстана

Фигурное катание Золото Самоделкиной, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:29 Фото: Telegram/samodelkina18
17 июля казахстанская фигуристка Софья Самоделкина впервые в своей карьере выиграла "золото" Летнего первенства республики. Для экс-россиянки это первая медаль высшей пробы после получения гражданства нашей страны, сообщает Zakon.kz.

17-летняя спортсменка практически год не выступала ни в каких состязаниях из-за вопросов получения гражданства, которые благополучно решились только недавно.

И Софья сразу заявилась на внутренний чемпионат, который выиграла с первой попытки. 

После ее чествования в Караганде стало известно, что Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана с травмой голеностопа.

Теперь новая чемпионка нашей страны планирует выступить на этапах юниорской серии Гран-при. 

Накануне Софья Самоделкина одержала победу на Летнем чемпионате Казахстана, набрав 161,43 балла по итогам двух программ. 

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