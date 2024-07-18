Самоделкина высказалась о первой высшей награде под флагом Казахстана

17 июля казахстанская фигуристка Софья Самоделкина впервые в своей карьере выиграла "золото" Летнего первенства республики. Для экс-россиянки это первая медаль высшей пробы после получения гражданства нашей страны, сообщает Zakon.kz.

17-летняя спортсменка практически год не выступала ни в каких состязаниях из-за вопросов получения гражданства, которые благополучно решились только недавно.

И Софья сразу заявилась на внутренний чемпионат, который выиграла с первой попытки.

После ее чествования в Караганде стало известно, что Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана с травмой голеностопа.

Теперь новая чемпионка нашей страны планирует выступить на этапах юниорской серии Гран-при.



Накануне Софья Самоделкина одержала победу на Летнем чемпионате Казахстана, набрав 161,43 балла по итогам двух программ.