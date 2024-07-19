Евро-2024: автор победного паса в финале сменил имидж

Защитник лондонского "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на чемпионате Европы-2024 в Германии. Тем самым футболист сдержал свое обещание, сообщает Zakon.kz.

О смене своего имиджа 25-летний игрок обещал еще перед немецким турниром, но при условии успеха "красной фурии" на чемпионате Европы-2024.

В итоге отец троих детей покрасил волосы в цвет своей сборной.

Кукурелья сыграл шесть матчей на Евро-2024 и всегда выходил на поле в стартовом составе "Ла Роха". В финальном матче против Англии Марк сделал голевую передачу на Микеля Ойарсабаля, который забил победный и решающий мяч.

Как оказалось, пас защитника "Челси" стал впоследствии золотым и благодаря итоговому счету 2:1 Испания завоевала титул чемпионов Европы.