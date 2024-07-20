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Вице-чемпионы Европы-2024 ищут тренера через объявление

Футбол Объявление Работа, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 09:28 Фото: Instagram/england
Федерация футбола Англии (FA) на своем официальном сайте выставила объявление о поиске главного тренера сборной, вместе ушедшего Гарета Саутгейта. Основные условия для кандидата это большой опыт, лидерские качества и результаты на крупных турнирах, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба FA передает, что ряд кандидатов на эту должность уже известны. Но англичане заинтересованы привлечь специалистов, которые соответствуют их требованиям. FA подчеркивает, что они желают провести открытый конкурс для известных наставников.

Футбол Смена Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 09:28

Фото: Instagram/england

По критериям английской стороны, будущий главный тренер должен:

  • Продвигать команду для победы на крупных турнирах и обязательно входить в список лучших футбольных дружин планеты.
  • Поддерживать хорошие связи с клубами, где выступают квалифицированные английские футболисты.
  • Иметь лицензию УЕФА Pro.
  • Огромный опыт работы на уровне английского футбола, включаю успешные результаты в АПЛ или других международных соревнованиях.
  • Быть абсолютным лидером, который четко понимает футбольную жизнь.

Футбол Смена тренера, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 09:28

Фото: Instagram/england

Сборная "трех львов" должна определиться с новым наставником уже в ближайшее время, так как до начала нового сезона Лиги наций осталось полтора месяца. 

Главному тренеру надо еще познакомиться с командой перед стартовой игрой с Ирландией, которая запланирована на 7 сентября.

Бывший рулевой английской дружины Гарет Саутгейт ушел со своего поста 16 июля по собственному желанию. 

Куандык Шынасилов
2024 год Лига наций Футбол Чемпионат Европы по футболу Англия
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