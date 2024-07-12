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Евро-2024: кто из тренеров получает самую высокую зарплату

Футбол Высокая зарплата, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:24 Фото: Instagram/england
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считается самым высокооплачиваемым наставником среди всех своих коллег, которые приехали на чемпионат Европы-2024 по футболу. Его зарплата составляет 5,8 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет As, ровно на 1 млн евро меньше, чем Саутгейт, получает наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн (4,8 млн). Зарплата тренера португальской сборной Роберто Мартинеса составляет 4 млн евро.

Футбол Высокая зарплата, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:24

Фото: Instagram/EURO2024

В топ-10 дорогостоящих специалистов также вошли: Дидье Дешам (Франция, 3,8 млн), Роналд Куман (Нидерланды, 3 млн), Лучано Спаллетти (Италия, 3 млн), Винченцо Монтелла (Турция, 1,5 млн), Мурат Якин (Швейцария, 1,4 млн), Ральф Рангник (Австрия, 1,3 млн) и Доменико Тедеско (Бельгия, 1,3 млн).

Футбол Высокая зарплата, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:24

Фото: Instagram/EURO2024

А вот испанский тренер-финалист Евро-2024 Луис де ла Фуэнте оказался всего лишь на 13-й позиции, он зарабатывает 1,25 млн евро в год.

Наименьшая зарплата в этом рейтинге у Вилли Саньола. По неподтвержденным данным, главный тренер сборной Грузии получает 200 тыс. евро. Французский специалист сотворил сенсацию в Германии – его подопечные обыграли Португалию на групповой стадии. А ранее он подарил грузинам историческое попадание на Евро-2024.

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