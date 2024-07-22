Турецкий футболист Йылмаз сыграл больше всех матчей в прошедшем сезоне

24-летний вингер "Галатасарая" и сборной Турции Барыш Йылмаз занял первое место в рейтинге футболистов, выходящих на поле больше всех за прошедший сезон. Таких официальных матчей в его активе накопилось ровно 70, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Transfermarkt, учет велся за счет участия футболиста во всех клубных турнирах, включая матчи за сборные.

В итоге Йылмаз стал лидером сезона по сыгранным играм (70), за ним с одинаковыми показателями расположились двое: Фил Фоден ("Ман Сити") и Душан Тадич ("Фенербахче"), у них по 69 встреч.

Далее в порядке очередности идут Хулиан Альварес ("Ман Сити", 68 игр) и шесть футболистов с показателем в 67 матчей. В этом списке значатся: Ян Облак ("Атлетико"), Себастьян Шиманьски ("Фенербахче"), Федерико Вальверде ("Реал"), Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Луис Диас и Дарвин Нуньес (оба "Ливерпуль").

Между тем в Казахстане определились полуфиналисты футбольного турнира с призовым фондом в 1 млн долларов, где сыграют "Астана" – "Елимай" и "Кайрат" – "Женис".

