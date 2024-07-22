Турецкий футболист Йылмаз сыграл больше всех матчей в прошедшем сезоне
По сведениям Transfermarkt, учет велся за счет участия футболиста во всех клубных турнирах, включая матчи за сборные.
В итоге Йылмаз стал лидером сезона по сыгранным играм (70), за ним с одинаковыми показателями расположились двое: Фил Фоден ("Ман Сити") и Душан Тадич ("Фенербахче"), у них по 69 встреч.
Далее в порядке очередности идут Хулиан Альварес ("Ман Сити", 68 игр) и шесть футболистов с показателем в 67 матчей. В этом списке значатся: Ян Облак ("Атлетико"), Себастьян Шиманьски ("Фенербахче"), Федерико Вальверде ("Реал"), Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Луис Диас и Дарвин Нуньес (оба "Ливерпуль").
Между тем в Казахстане определились полуфиналисты футбольного турнира с призовым фондом в 1 млн долларов, где сыграют "Астана" – "Елимай" и "Кайрат" – "Женис".