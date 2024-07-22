Известны полуфиналисты футбольного турнира с призом в миллион долларов
В первом полуфинале Кубка Лиги – 2024 сыграют "Астана" и "Елимай" (Семей), а в другом матче алматинский "Кайрат" встретится с другим столичным коллективом – "Женисом", передает пресс-служба QFL.
Первые игры стадии полуфиналов пройдут 10-11 августа, а ответные уже 30 октября. Сам же финал соревнований, где установлен призовой фонд в размере одного миллиона долларов, состоится 24 ноября.
Из вышеназванной четверки команд выход трех коллективов в плей-офф примерно был прогнозируемым. А вот "Женис" преподнес большой сюрприз, преодолев топовые дружины Премьер-лиги в лице "Кайсара" и "Тобола".
Несмотря на поражение в заключительном туре от "Актобе", столичные футболисты все же пробились в полуфинал этого турнира за счет лучших показателей в таблице.
"Женис" одним из последних заработал путевку в плей-офф Кубка Лиги. Чуть ранее это сделали "Астана", "Елимай" и "Кайрат".