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Известны полуфиналисты футбольного турнира с призом в миллион долларов

Футбол Кубок Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:47 Фото: Instagram/jenisfk.kz
Вечером 21 июля завершились все матчи группового этапа нового турнира Кубка Лиги Казахстана по футболу. По их итогам четыре команды, которые стали победителями своих подгрупп, теперь разыграют главный трофей турнира, сообщает Zakon.kz.

В первом полуфинале Кубка Лиги – 2024 сыграют "Астана" и "Елимай" (Семей), а в другом матче алматинский "Кайрат" встретится с другим столичным коллективом – "Женисом", передает пресс-служба QFL. 


Первые игры стадии полуфиналов пройдут 10-11 августа, а ответные уже 30 октября. Сам же финал соревнований, где установлен призовой фонд в размере одного миллиона долларов, состоится 24 ноября.

Из вышеназванной четверки команд выход трех коллективов в плей-офф примерно был прогнозируемым. А вот "Женис" преподнес большой сюрприз, преодолев топовые дружины Премьер-лиги в лице "Кайсара" и "Тобола".

Несмотря на поражение в заключительном туре от "Актобе", столичные футболисты все же пробились в полуфинал этого турнира за счет лучших показателей в таблице. 

"Женис" одним из последних заработал путевку в плей-офф Кубка Лиги. Чуть ранее это сделали "Астана", "Елимай" и "Кайрат". 

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