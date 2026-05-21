Санчо сыграл во всех трех финалах еврокубков за последние три сезона

26-летний английский вингер Джейдон Санчо стал первым игроком в истории, кому удалось сыграть в финале трех разных еврокубков в трех сезонах подряд, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью хавбек "Астон Виллы" в составе клуба стал победителем Лиги Европы УЕФА. Его команда в решающем матче обыграла немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

Годом ранее Санчо выиграл Лигу конференций УЕФА с "Челси", тогда они в финале разгромили испанский "Бетис" – 4:1.

Фото: Instagram/Sancho

А в сезоне-2023/24 Джейдон в составе дортмундской "Боруссии" играл в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала".

К сожалению, в том матче англичанин покинул поле огорченным из-за того, что его команда проиграла сопернику со счетом 0:2.

