Шымкентский "Ордабасы" в серии пенальти одолел "Дифферданж" из Люксембурга
На второй минуте счет открыли гости, но до перерыва хозяева выровняли положение усилиями соперника, который провел автогол. Во втором тайме Асхат Тагыберген вывел вперед шымкентцев. В заключительной части игры Всеволод Садовский перевел ее в дополнительное время, где клуб из Люксембурга остался в меньшинстве, а Бауыржан Исламхан не смог забить пенальти. Но после это сделал Сагадат Турсынбай. Между тем, "Дифферданж" не сдался и отличился на 120-й минуте.
В серии пенальти сильнее был клуб из Казахстана.
"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) – "Дифферданж" (Дифферданж, Люксембург) 3:2 (1:1), дополнительное время 4:3.
Голы: Трани 2 (0:1), Брюско автогол 24 (1:1), Тагыберген 55 (2:1), Жоржиньо 59 (2:2), Садовский 82 (3:2), Турсынбай 117 (4:2), Жоржиньо 120 (4:3)
Нереализованный пенальти: Исламхан 105
Удаление: Боржес 105
Первая игра: 0:1.
В матче третьего отборочного раунда турнира "Ордабасы" встретится с армянским "Пюником".
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