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Шымкентский "Ордабасы" в серии пенальти одолел "Дифферданж" из Люксембурга

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 23:36 Фото: Instagram/fc__ordabasy
1 августа в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций шымкентский "Ордабасы" дома сыграл с "Дифферданжем" из Люксембурга, сообщает Zakon.kz.

На второй минуте счет открыли гости, но до перерыва хозяева выровняли положение усилиями соперника, который провел автогол. Во втором тайме Асхат Тагыберген вывел вперед шымкентцев. В заключительной части игры Всеволод Садовский перевел ее в дополнительное время, где клуб из Люксембурга остался в меньшинстве, а Бауыржан Исламхан не смог забить пенальти. Но после это сделал Сагадат Турсынбай. Между тем, "Дифферданж" не сдался и отличился на 120-й минуте.

В серии пенальти сильнее был клуб из Казахстана.


"Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) – "Дифферданж" (Дифферданж, Люксембург) 3:2 (1:1), дополнительное время 4:3.

Голы: Трани 2 (0:1), Брюско автогол 24 (1:1), Тагыберген 55 (2:1), Жоржиньо 59 (2:2), Садовский 82 (3:2), Турсынбай 117 (4:2), Жоржиньо 120 (4:3)

Нереализованный пенальти: Исламхан 105

Удаление: Боржес 105

Первая игра: 0:1.

В матче третьего отборочного раунда турнира "Ордабасы" встретится с армянским "Пюником".

Ранее сообщалось, что Алматы примет матч Лиги конференций УЕФА на главной арене города.

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