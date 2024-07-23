Еврокубки-2024: "Ордабасы" встретится с "Дифферданжом" в Лиге конференций
Оба клуба являются неудачниками дебютного квалификационного раунда Лиги чемпионов. В связи с этим они получили шанс показать себя в третьем по значимости клубном турнире Европы.
"Дифферданж" – скромный коллектив из Люксембурга, трансферная стоимость которого оценивается в 2,12 млн евро. А ценник чемпиона Казахстана составляет 11,05 млн евро.
Первый матч "Дифферданжа" и "Ордабасы" пройдет 23 июля на арене "Стад дю Тилленберг" (Люксембург), которая вмещает 3500 человек. Начало поединка – в 22:00 по казахстанскому времени.
Ответная встреча этих команд запланировано на 1 августа в Шымкенте.
"Ордабасы" в стартовом раунде Лиги чемпионов УЕФА по итогам двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" (0:1). А "Дифферданж" в аналогичной ситуации не смог одолеть "КИ Клаксвик" из Фарерских островов (0:2).