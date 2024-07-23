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Еврокубки-2024: "Ордабасы" встретится с "Дифферданжом" в Лиге конференций

Футбол Игра Лига конференций, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 09:45 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Действующий чемпион Казахстана по футболу "Ордабасы" из Шымкента после вылета из Лиги чемпионов теперь попробует свои силы в другом европейском турнире. 23 июля южане сыграют первый матч второго отборочного этапа Лиги конференций с "Дифферданжем" (Люксембург), сообщает Zakon.kz.

Оба клуба являются неудачниками дебютного квалификационного раунда Лиги чемпионов. В связи с этим они получили шанс показать себя в третьем по значимости клубном турнире Европы.

"Дифферданж" – скромный коллектив из Люксембурга, трансферная стоимость которого оценивается в 2,12 млн евро. А ценник чемпиона Казахстана составляет 11,05 млн евро.

Первый матч "Дифферданжа" и "Ордабасы" пройдет 23 июля на арене "Стад дю Тилленберг" (Люксембург), которая вмещает 3500 человек. Начало поединка – в 22:00 по казахстанскому времени.

Ответная встреча этих команд запланировано на 1 августа в Шымкенте.

"Ордабасы" в стартовом раунде Лиги чемпионов УЕФА по итогам двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" (0:1). А "Дифферданж" в аналогичной ситуации не смог одолеть "КИ Клаксвик" из Фарерских островов (0:2).

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