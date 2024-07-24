Моуринью одержал дебютную победу с "Фенербахче" в Лиге чемпионов
Этот поединок стал первым официальным для Моуринью на посту главного тренера турецкого "Фенербахче", и его команда одержала нелегкую гостевую победу над серебряным призером швейцарского чемпионата.
Главную скрипку в успехе турецкой дружины сыграл знаменитый босниец Эдин Джеко.
38-летний форвард отличился хет-триком в матче против "Лугано" и принес выездную победу – 4:3.
Помимо "Фенербахче", первые уверенные шаги в новом сезоне Лиги чемпионов сделал ряд известных клубов Европы:
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – РФШ (Латвия) – 4:0.
- "Паневежис" (Литва) – Ягеллония (Польша) – 0:4.
- "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан) – 0:2.
- АПОЭЛ (Кипр) – "Петрокуб" (Молдова) – 1:0.
- "Мальме" (Швеция) – "КИ Клаксвик" (Фареры) – 4:1.
- ФКСБ (Румыния) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – 1:1.
Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv
- "Динамо-Киев" (Украина) – "Партизан" (Сербия) – 6:2.
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – 5:0.
- "УЭ Санта-Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланд" (Дания) – 0:3.
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Спарта" (Чехия) – 0:2.
Информация о назначении Жозе Моуринью главным тренером "Фенербахче" появилась в конце мая, а 2 июня он официально подписал контракт.
Между тем чемпион Казахстана "Ордабасы" продолжает огорчать поклонников своим выступлением в еврокубках. После провала в Лиге чемпионов последовало поражение в первом матче Лиге конференции на выезде от скромного клуба из Люксембурга "Дифферданжа".