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Моуринью одержал дебютную победу с "Фенербахче" в Лиге чемпионов

Футбол Победа Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:14 Фото: Instagram/FENERBAHCE
24 июля стартовали матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В одной из этих встреч состоялся дебют португальского специалиста Жозе Моуринью, где его "Фенербахче" на выезде переиграл "Лугано" со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок стал первым официальным для Моуринью на посту главного тренера турецкого "Фенербахче", и его команда одержала нелегкую гостевую победу над серебряным призером швейцарского чемпионата.

Главную скрипку в успехе турецкой дружины сыграл знаменитый босниец Эдин Джеко.

38-летний форвард отличился хет-триком в матче против "Лугано" и принес выездную победу – 4:3.

Помимо "Фенербахче", первые уверенные шаги в новом сезоне Лиги чемпионов сделал ряд известных клубов Европы:

  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – РФШ (Латвия) – 4:0.
  • "Паневежис" (Литва) – Ягеллония (Польша) – 0:4.
  • "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан) – 0:2.
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Петрокуб" (Молдова) – 1:0.
  • "Мальме" (Швеция) – "КИ Клаксвик" (Фареры) – 4:1.
  • ФКСБ (Румыния) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – 1:1.

Футбол Победа ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:14

Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv

  • "Динамо-Киев" (Украина) – "Партизан" (Сербия) – 6:2.
  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс) – 5:0.
  • "УЭ Санта-Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланд" (Дания) – 0:3.
  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Спарта" (Чехия) – 0:2.

Информация о назначении Жозе Моуринью главным тренером "Фенербахче" появилась в конце мая, а 2 июня он официально подписал контракт.

Между тем чемпион Казахстана "Ордабасы" продолжает огорчать поклонников своим выступлением в еврокубках. После провала в Лиге чемпионов последовало поражение в первом матче Лиге конференции на выезде от скромного клуба из Люксембурга "Дифферданжа".

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