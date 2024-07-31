Моуринью вывел "Фенербахче" в третий круг квалификации Лиги чемпионов
Команда знаменитого португальского специалиста в ответном поединке победила швейцарцев на своем поле со счетом 2:1.
Напомним, турки неделей ранее в гостях также были сильнее – 4:3. И по сумме двух матчей "Фенербахче" проходит в третий раунд Лиги чемпионов.
Фото: Instagram/FENERBAHCE
Также минувшей ночью "Карабах" разгромил "Линкольн" (5:0, 2:0). Обидчик нашего "Ордабасы" по старту Лиги чемпионов молдавский "Петрокуб" не смог пройти кипрский АПОЭЛ (1:1, 0:1).
Чешская "Спарта" обыграла ирландский "Шэмрок Роверс" (4:2, 2:0). Венгерский "Ференцварош" не имел особых проблем с "Нью Сейнтс" из Уэльса (2:1, 5:0).
Словацкий "Слован" не заметил сопротивления со стороны словенской "Целе" (5:0, 1:1). "Мальме" (Швеция), несмотря на поражение в повторной игре от "КИ Клаксвик" (Фареры) – 2:3, прошел дальше за счет победы в первой встрече 4:1.
Что касается трех казахстанских клубов, которые остались в еврокубках, то все они сыграют 1 августа. "Ордабасы" в рамках ответных игр Лиги конференций примет дома "Дифферданж" (Люксембург). Столичная "Астана" встретится с молдавским "Милсами" на Центральном стадионе Алматы.
А костанайский "Тобол" постарается на своей арене обыграть швейцарский "Санкт-Галлен".