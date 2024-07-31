Моуринью вывел "Фенербахче" в третий круг квалификации Лиги чемпионов

В ночь на 31 июля состоялись несколько ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. По исходу одного из них турецкий "Фенербахче", который возглавляет Жозе Моуринью, сумел переиграть швейцарский "Лугано", сообщает Zakon.kz.

Команда знаменитого португальского специалиста в ответном поединке победила швейцарцев на своем поле со счетом 2:1.

Напомним, турки неделей ранее в гостях также были сильнее – 4:3. И по сумме двух матчей "Фенербахче" проходит в третий раунд Лиги чемпионов.





Фото: Instagram/FENERBAHCE

Также минувшей ночью "Карабах" разгромил "Линкольн" (5:0, 2:0). Обидчик нашего "Ордабасы" по старту Лиги чемпионов молдавский "Петрокуб" не смог пройти кипрский АПОЭЛ (1:1, 0:1).

Чешская "Спарта" обыграла ирландский "Шэмрок Роверс" (4:2, 2:0). Венгерский "Ференцварош" не имел особых проблем с "Нью Сейнтс" из Уэльса (2:1, 5:0).

Словацкий "Слован" не заметил сопротивления со стороны словенской "Целе" (5:0, 1:1). "Мальме" (Швеция), несмотря на поражение в повторной игре от "КИ Клаксвик" (Фареры) – 2:3, прошел дальше за счет победы в первой встрече 4:1.



Что касается трех казахстанских клубов, которые остались в еврокубках, то все они сыграют 1 августа. "Ордабасы" в рамках ответных игр Лиги конференций примет дома "Дифферданж" (Люксембург). Столичная "Астана" встретится с молдавским "Милсами" на Центральном стадионе Алматы.

А костанайский "Тобол" постарается на своей арене обыграть швейцарский "Санкт-Галлен".