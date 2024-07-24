Трехкратная олимпийская чемпионка не допущена к летним Играм

Одна из самых титулованных представительниц конного спорта англичанка Шарлотта Дюжарден отстранена от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Telegraph, Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала британскую наездницу на полгода из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми.



Причиной такого наказания стал видеоролик четырехлетней давности, где Дюжарден тренирует 19-летнюю наездницу и бьет кнутом по ногам лошади, чтобы животное лучше выполняло элемент.





Фото: Instagram/charlotte_dujardincbe

Спустя время представитель молодой наездницы с жалобой обратился в FEI, написав письмо из-за поступка Дюжарден.



"Дюжарден взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз за минуту, причем очень сильно и жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке. Не было никакого смысла и цели, невероятно. Мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Если она олимпийская чемпионка, может, знает подход. Но в последнее время такие примеры участились, кое-кого отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобные действия". Заявление юриста адрес FEI

В свою очередь именитый жокей извинилась за свой поступок по отношению к лошади и подопечным.

"То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Очень стыдно и мне следовало подать лучший пример в тот момент". Шарлотта Дюжарден

Шарлотта Дюжарден трижды выигрывала высшие награды на летних Олимпийских играх: два раза в Лондоне-2012 и один раз в Рио-2016.

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