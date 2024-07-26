Париж-2024: английские атлеты пожаловались на нехватку и качество еды

На ХХХIII летних Олимпийских играх продолжаются проблемы с питанием спортсменов. Во второй день соревнований с критикой выступили британские атлеты, которые отказались от еды в олимпийской деревне из-за ее качества и нехватки, сообщает Zakon.kz.

Свое недовольство по поводу еды высказал глава британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.



"Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы и определенных углеводов. Плюс страдает качество еды, спортсменам подают плохо прожаренное мясо. Наши спортсмены решили, что предпочтут питаться в центре нашей ассоциации, поэтому пригласили еще одного повара, поскольку спрос намного превышает то, что мы предполагали". Глава НОК Великобритании Энди Энсон

Как известно, все участники нынешних французских Игр питаются в специализированных ресторанах в олимпийской деревне.

"Спортсмены приходят туда не просто пообедать, они собирают еду на ужин, поскольку не хотят идти в ресторан для спортсменов. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у наших спортсменов было преимущество за счет большего количества еды. Это самая большая проблема на данный момент". Энди Энсон

Перебои и проблемы с едой в олимпийской деревне начались уже в первый день соревнований. Спортсмены пожаловались на недостаточное количество еды. В свою очередь организаторы заявили, что активно работают над недостатками.

26 июля пройдет официальная церемония открытия Олимпиады-2024: начало мероприятия в 23:00 по казахстанскому времени.