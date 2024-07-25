ФК "Кайрат" потерял своего капитана до конца сезона

Полузащитник алматинского клуба "Кайрат" и сборной Казахстана по футболу Адилет Садибеков из-за травмы не сможет выйти на поле в оставшихся играх нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", Садибеков получил травму в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги против "Тараза" и после этого прошел медицинское обследование.

У 22-летнего футболиста алматинского коллектива диагностировали повреждение крестообразных связок. Ему предстоит хирургическое вмешательство, которое будет проведено 1 августа в Германии.





21 июля "Кайрат" на Центральном стадионе Алматы с крупным счетом 3:0 переиграл "Тараз" и пробился в полуфинал Кубка Лиги – 2024.

А спустя два дня "желто-черные" подписали контракт с российским защитником – Егором Сорокиным.