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Спорт

"Астана" обыграла "Зимбру" и вышла в третий раунд еврокубков

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 00:41 Фото: Instagram/fca.astana
В Кишиневе "Астана" сыграла с молдавским "Зимбру" выездной матч второго отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Уже в первом тайме в воротах хозяев побывали два безответных гола, их забили Джеффри Чинеду и Усман Камара. Во второй половине казахстанский клуб довел все до победы – 2:0. Видео голов можно посмотреть ниже.

"Зимбру" (Кишинев, Молдова) – "Астана" (Астана, Казахстан) 0:2 (0:2):

  • Чинеду 18 (0:1),
  • Камара 21 (0:2)

Первая игра: 1:1.

Таким образом, "Астана" вышла в третий раунд турнира, где встретится с победителем пары "Вардар" (Северная Македония) – "Лозанна" (Швейцария).

Ранее сообщалось, что казахстанские фанаты ждут сюрпризов от "Актобе" и "Астаны" в еврокубках.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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