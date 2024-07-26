Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала, как идет к поставленной цели стать номером один в мировом рейтинге. Сейчас она входит в топ 10, сообщает Zakon.kz.

Лукас замахнулась на звание абсолютной чемпионки мира.

"На данный момент в мировом рейтинге я вхожу в топ 10. Теперь цель стать номером один, к которой мы идем и в августе состоится поединок за звание чемпионки мира. Так же два титула чемпионки мира, у меня есть, одни из важных которые входят в состав абсолютного чемпиона мира WBF, WIBF теперь необходимо забрать ещё 3 основных пояса чемпионки мира!", - написала Лукас в Instagram.





Ранее она уже заявляла, что готовится к титульному бою - 12 в ее карьере. Но пока так и неизвестно с кем на встретится на ринге.







