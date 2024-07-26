Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе

Ангелина Лукас снова заявила о намерении стать номером один в женском боксе, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 06:15 Фото: Instagram.com/angelina_lukas
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас показала, как идет к поставленной цели стать номером один в мировом рейтинге. Сейчас она входит в топ 10, сообщает Zakon.kz.

Лукас замахнулась на звание абсолютной чемпионки мира.

"На данный момент в мировом рейтинге я вхожу в топ 10. Теперь цель стать номером один, к которой мы идем и в августе состоится поединок за звание чемпионки мира. Так же два титула чемпионки мира, у меня есть, одни из важных которые входят в состав абсолютного чемпиона мира WBF, WIBF теперь необходимо забрать ещё 3 основных пояса чемпионки мира!", - написала Лукас в Instagram.


Ранее она уже заявляла, что готовится к титульному бою - 12 в ее карьере. Но пока так и неизвестно с кем на встретится на ринге.



Читайте также

Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде
Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде
Париж-2024: с кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде
Париж-2024: с кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде
Олимпиада- 2024: сколько лет самой молодой участнице соревнований
Олимпиада-2024: сколько лет самой молодой участнице соревнований
Елена Вебер
Казахстан 2024 год Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
Драмой завершился матч &quot;Астаны&quot; против молдавского &quot;Милсами&quot;
Драмой завершился матч "Астаны" против молдавского "Милсами"
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
Каким будет финал этой недели у представителей разных знаков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: