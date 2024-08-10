Париж-2024: Китай догнал США по "золоту" в медальном зачете

За два дня до окончания ХХХIII летних Олимпийских игр в Париже интересная борьба развернулась между атлетами США и Китая, которые сравнялись по медалям высшего качества. У обеих сборных в данный момент по 33 золотые награды, сообщает Zakon.kz.

Но все же американские спортсмены пока находятся на первой строчке, так как у них больше других призов, по 39 серебряных и бронзовых наград.

У китайцев в этом подсчете 27 серебряных и 23 бронзовых медали, передает официальный сайт МОК.

Фото: Instagram/paris2024

Призовую тройку медального зачета, как и ранее, замыкают представители Австралии – 48 (18, 16, 14).

Что касается наших посланцев, то казахстанская сборная по сравнению с предыдущим днем (31 место) на утро 10 августа опустилась на 36-ю позицию. В нашей копилке семь наград (1, 3, 3).

В предпоследний день Олимпиады-2024 надежды казахстанских болельщиков будут связаны с борцом Алишером Ергали и брейк-дансером Амиром Закировым, которых уже знают на мировой арене и считаются с их именами соперники.