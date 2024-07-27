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Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова

Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 22:17 Фото: Сали Сабиров
В социальной сети распространился ролик о том, как родные и близкие лидера команды Казахстана по дзюдо Елдоса Сметова смотрели его финальную схватку дома, сообщает Zakon.kz.

На кадрах и мужчины, и женщины, и дети эмоционально переживали за каждое движение на экране. В решающий момент все буквально взорвались от радости за близкого человека.

Кроме того, в социальной сети разлетается ролик о том, что глава Национального олимпийского комитета Казахстана и известный боксер Геннадий Головкин лично поздравил Сметова с победой.

Отметим, что казахстанец в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) – третьим.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой.

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