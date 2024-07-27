Телефонный разговор Токаева и Сметова попал на видео

На видео попал момент, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Елдосу Сметову, чтобы поздравить лидера команды РК по дзюдо с золотой медалью на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев позвонил Сметову и поздравил его с покорением Олимпийских высот, а также отметил, что спортсмен показал дух и характер казахского народа.

"Ты показал миру дух и сильный характер нашего народа. Мы все гордимся тобой. Ты настоящий джигит: сдержал свое слово и добился впечатляющей победы. Пусть наш флаг всегда высоко развевается благодаря таким спортсменам, как ты. Иди к новым свершениям. Желаю тебе и твоей семье благополучия. До встречи в Астане", – сказал президент.

Ролик распространился в Сети.





Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой.

Позже в социальной сети распространился ролик о том, как родные и близкие Сметова смотрели его финальную схватку дома.