Бадминтонист Панарин уступил японцу на старте Олимпиады-2024

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин, который дебютировал на Олимпийских играх, уступил в квалификационном матче 28 июля сопернику из Японии Кента Нишимото, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла с проигрышем казахстанца со счетом 2:0 (21:5, 21:11). Матч длился сорок минут. Следующим соперником Панарина будет канадец Брайан Янг.

Напомним, это первые Олимпийские игры, на которых Казахстан представлен в бадминтоне. Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.