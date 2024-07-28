Бадминтонист Панарин уступил японцу на старте Олимпиады-2024
Фото: НОК РК
Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин, который дебютировал на Олимпийских играх, уступил в квалификационном матче 28 июля сопернику из Японии Кента Нишимото, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла с проигрышем казахстанца со счетом 2:0 (21:5, 21:11). Матч длился сорок минут. Следующим соперником Панарина будет канадец Брайан Янг.
Напомним, это первые Олимпийские игры, на которых Казахстан представлен в бадминтоне. Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.
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