ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана во вторник 30 июля

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 30 июля, сообщает Zakon.kz.

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