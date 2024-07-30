ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана во вторник 30 июля
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 30 июля, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, соревнования наших спортсменов пройдут в следующем порядке:
Фото: пресс-служба МТС РК
Ранее казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев прокомментировал свое поражение в первом бою на Олимпиаде 2024 в Париже.
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