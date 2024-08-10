Казахстанский велосипедист выступил в предварительном раунде Олимпиады в Париже
Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали соревнования по велоспорту на треки в кейрине. Казахстанец Андрей Чугай принял участие в предварительном раунде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, в своем заезде спортсмен показал пятый результат.
Фото: olympic.kz
Напрямую в 1/4 финала пробиться не удалось, так как этот раунд выходили по два атлета из каждого заезда.
Фото: olympic.kz
Чугай продолжит выступление в утешительном раунде.
Ранее сообщалось, что наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова подала протест по поводу оценки за выступление Эльжаны Таниевой на Олимпиаде в Париже.
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