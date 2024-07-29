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Казахстанские лучники проиграли на пути к четвертьфиналу Олимпиады-2024

Стрельба из Лука Париж-2024 , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 14:47 Фото: telegram/olympickz
Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука в сверхнапряженном матче потерпела поражение от сборной Италии в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, противостояние завершилось в пользу итальянских лучников со счетом 5:4. В командных соревнованиях нашу страну представляли Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко.

Гребля Без Медали, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 14:47

Фото: telegram/olympickz

Лидер команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев также не будет бороться за высшие медали в одиночном разряде Олимпиады-2024.

К сожалению, и лучшая казахстанская саблистка Айгерим Сарыбай завершила свои выступления на Олимпийских играх – 2024, проиграв в 1/16 финала француженке Марин Брюне со счетом 15:12.

Тем самым 29 июля у казахстанской сборной шансы на медали оставались только у дзюдоиста Данияра Шамшаева. Но наш спортсмен продолжил неудачную серию своих соотечественников. В 1/16 финала весовой категории до 73 килограммов Шамшаев проиграл узбеку Муроджону Юлдошеву.

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