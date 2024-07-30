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Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за вторник 30 июля

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:00 Фото: Instagram/paris2024
В Министерстве туризма и спорта Казахстана подвели итоги соревнований казахстанских спортсменов за четвертый день Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы спортивного ведомства, в этот день был старт квалификаций по стендовой стрельбе. Наша Мария Дмитриенко набрала 73 очка и расположилась на четвертом месте.

В 1/8 финала лидер национальной сборной по дзюдо в весе 81 кг Аблайхан Жубаназар встретился с соперником из Венгрии и уступил ему. Эсмигуль Куюлова не смогла выйти во второй раунд и завершила выступление на Олимпийских играх.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:00

Фото: Instagram/kaz_judoteam

В мужских соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров Адильбек Мусин выступил в шестом заплыве и финишировал восьмым из восьми участников.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 03:00

Фото: Instagram/aquatics.kz

В стрельбе из лука Ильфат Абдуллин в 1/32 финала провел матч против канадца Эрика Питерса, где борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник. Счет 6:4.

Таким образом, по итогам четвертого дня олимпийских соревнований у сборной Казахстана по-прежнему одна золотая и две бронзовые медали.

В условиях острой конкуренции и многочисленных скандалов, организаторы соревнований объявили о штормовом предупреждении.

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