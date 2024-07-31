Появилась лучшая фотография Олимпийских игр

Эпичный снимок с Олимпиады-2024 от французского фотографа Жерома Бруйе претендует на окончательное звание лучшей фотографии текущих Игр, сообщает Zakon.kz.

Эффектную фотографию, на которой серфингист из Бразилии Габриэль Медина застыл в воздухе вместе с доской, спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. Сам же кадр сделан 30 июля на острове Таити в Тихом океане после того, как спортсмена выбросило огромной волной.

Лучшая фотография ОИ-2024 по мнению пользователей Сети, фото: Instagram/gabrielmedina

На этих соревнованиях Габриэль Медина получил 9,9 балла, установив новый рекорд. Он – трехкратный чемпион мира по серфингу. Теперь ему предстоит состязание в четвертьфинале мужского серфинга.

Фото и видео соревнований, в ходе которых сделан кадр, мгновенно разлетелись по Сети. Несмотря на разгар Олимпиады, люди с восторгом предрекают фотографии статус самой олимпийской.

Ранее мы сообщали, что соревнования по серфингу пройдут в самой красивой локации Олимпиады.