Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Появилась лучшая фотография Олимпийских игр

Серфинг, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:50 Фото: Instagram/gabrielmedina
Эпичный снимок с Олимпиады-2024 от французского фотографа Жерома Бруйе претендует на окончательное звание лучшей фотографии текущих Игр, сообщает Zakon.kz.

Эффектную фотографию, на которой серфингист из Бразилии Габриэль Медина застыл в воздухе вместе с доской, спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. Сам же кадр сделан 30 июля на острове Таити в Тихом океане после того, как спортсмена выбросило огромной волной.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:50

Лучшая фотография ОИ-2024 по мнению пользователей Сети, фото: Instagram/gabrielmedina

На этих соревнованиях Габриэль Медина получил 9,9 балла, установив новый рекорд. Он – трехкратный чемпион мира по серфингу. Теперь ему предстоит состязание в четвертьфинале мужского серфинга.

Фото и видео соревнований, в ходе которых сделан кадр, мгновенно разлетелись по Сети. Несмотря на разгар Олимпиады, люди с восторгом предрекают фотографии статус самой олимпийской.

Ранее мы сообщали, что соревнования по серфингу пройдут в самой красивой локации Олимпиады.

Читайте также

Олимпийские игры
От работы на Олимпиаде отстранили комментатора
Всемирные игры кочевников
Зарина Сарипова представит Казахстан на V Всемирных играх кочевников-2024
Олимпийские игры
ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана на 31 июля
Алия Абди
Бразилия Франция 2024 год Олимпийские игры Океаны Острова Вода Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: