Алматы примет матч Лиги конференций УЕФА на главной арене города
Столичный коллектив вынужден проводить предстоящую игру в Алматы в связи с ремонтом и подготовкой "Астаны Арены" к V Играм кочевников, которые пройдут в сентябре.
Это возможность не только для алматинцев, но и всех казахстанцев, которые могут приехать и поддержать "Астану" в ответной встрече Лиги конференций УЕФА.
Как известно, неделю назад подопечные Григория Бабаяна не удержали победный счет в гостевом противостоянии с "Милсами" – 1:1.
Теперь уже в Алматы столичной дружине нужно исправлять предыдущие ошибки. Начало поединка 1 августа – в 19.00 по местному времени.
Через час позже, но уже в Шымкенте, "Ордабасы" стартует в матче с "Дифферданжом" из Люксембурга.
На 21.00 запланировано начало игры между "Тоболом" из Костаная и швейцарским "Санкт-Галленом".