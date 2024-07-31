Алматы примет матч Лиги конференций УЕФА на главной арене города

1 августа алматинские болельщики футбола получат прекрасную возможность посмотреть ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" и молдавским клубом "Милсами". Эта встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив вынужден проводить предстоящую игру в Алматы в связи с ремонтом и подготовкой "Астаны Арены" к V Играм кочевников, которые пройдут в сентябре.

Это возможность не только для алматинцев, но и всех казахстанцев, которые могут приехать и поддержать "Астану" в ответной встрече Лиги конференций УЕФА.

Как известно, неделю назад подопечные Григория Бабаяна не удержали победный счет в гостевом противостоянии с "Милсами" – 1:1.

Теперь уже в Алматы столичной дружине нужно исправлять предыдущие ошибки. Начало поединка 1 августа – в 19.00 по местному времени.

Через час позже, но уже в Шымкенте, "Ордабасы" стартует в матче с "Дифферданжом" из Люксембурга.

На 21.00 запланировано начало игры между "Тоболом" из Костаная и швейцарским "Санкт-Галленом".