Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматы примет матч Лиги конференций УЕФА на главной арене города

Футбол Матч ЛК , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:09 Фото: Instagram/fca.astana
1 августа алматинские болельщики футбола получат прекрасную возможность посмотреть ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" и молдавским клубом "Милсами". Эта встреча пройдет на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив вынужден проводить предстоящую игру в Алматы в связи с ремонтом и подготовкой "Астаны Арены" к V Играм кочевников, которые пройдут в сентябре.

Это возможность не только для алматинцев, но и всех казахстанцев, которые могут приехать и поддержать "Астану" в ответной встрече Лиги конференций УЕФА.

Как известно, неделю назад подопечные Григория Бабаяна не удержали победный счет в гостевом противостоянии с "Милсами" – 1:1.

Теперь уже в Алматы столичной дружине нужно исправлять предыдущие ошибки. Начало поединка 1 августа – в 19.00 по местному времени.

Через час позже, но уже в Шымкенте, "Ордабасы" стартует в матче с "Дифферданжом" из Люксембурга.

На 21.00 запланировано начало игры между "Тоболом" из Костаная и швейцарским "Санкт-Галленом".

Читайте также

Бокс Поражение Олимпиада-2024
Чемпион мира Махмуд Сабырхан покидает Олимпийские игры-2024
Париж-2024 Поражение Квал
Призер Олимпиады-2024 не сумел добиться успеха в личных состязаниях
Сакен Бибосынов на Олимпиаде-2024
Бибосынову дали совет, как победить главного соперника на Олимпиаде
Куандык Шынасилов
УЕФА Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: