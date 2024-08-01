Париж-2024: Казахстанский дзюдоист проиграл чемпиону мира в 1/8 финала
Программа дня для нашего дзюдоиста, который выступает в весовой категории до 100 кг, началась неплохо. На старте он переиграл бельгийца Тома Никифирова.
Далее в 1/8 финала Нурлыхан потерпел поражение от чемпиона мира 2022 года и 4-го номера нынешних состязаний Музаффарбека Туробоева из Узбекистана.
Фото: telegram/olympickz
Также неудачно сложилась ситуация для нашего лучника Даулеткелди Жанбырбая, который проиграл в 1/32 финала Олимпийских игр – 2024. Разрушил планы казахстанца колумбиец Хорхе Энрикес, который был точнее со счетом 7:3.
Вечером 1 августа на лукодром Парижа выйдет еще один наш представитель – Александр Еременко, который будет сражаться за выход в 1/16 финала.
Немного ранее первым от Казахстана в личных состязаниях выступил Ильфат Абдуллин. Лидер сборной уступил в самом начале соревнований канадцу Эрику Питерсу – 4:6.