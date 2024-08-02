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Олимпийская гимнастка из Италии покорила соцсети сырными фотографиями

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 08:40 Фото: Instagram/giorgiavilla23
Итальянская гимнастка Джорджия Вилла прославилась на весь интернет благодаря спонсорству с брендом сыра, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что спортсменка отправилась в Париж благодаря спонсору, который производит пармезан. Такое финансовое вложение оправдало себя. На Олимпиаде-2024 Вилла взяла первую для себя медаль Игр. 31 июля она завоевала "серебро" в командной дисциплине.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 08:40

Фото: Instagram/federginnastica_official

Прошлую Олимпиаду итальянка пропустила из-за травмы. Но публику медали и ее достижения интересуют меньше, чем фотографии, на которых она буквально влюблена в спонсорский продукт.

При этом комментаторы не сдерживают себя в эмоциях. Создан даже рейтинг самых часто задаваемых вопросов к фото. Но лидерство сохраняет пока самый нескромный из них.

"Можно ли купить сыр, на котором сидела Джорджия?"Instagram-пользователи

31 июля также стал историческим днем для спорта Гватемалы, так как стрелок этой страны Адриано Руано Олива заработала дебютную высшую медаль в истории Олимпийских игр, победив в дисциплине "трап" с рекордом Игр.

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