Шымкентский "Ордабасы" в Ереване сыграл с армянским "Пюником" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Шымкентцы активно начали, но затем их соперники перехватили инициативу, первый тайм завершился без голов. На старте второго казахстанцы снова пошли в атаку, однако пропустили, когда Юсуф Отубанджо прошел несколько игроков гостей и пробил в ближний угол – 1:0.

"Пюник" (Ереван, Армения) – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) 1:0 (0:0).

Гол: Отубанджо 66 (1:0).

В итоге чемпион Казахстана завершил выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Астана" вышла в финал квалификации Лиги конференций.