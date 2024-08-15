Шымкентский "Ордабасы" в Ереване сыграл с армянским "Пюником"
Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" в Ереване сыграл с армянским "Пюником" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.
Шымкентцы активно начали, но затем их соперники перехватили инициативу, первый тайм завершился без голов. На старте второго казахстанцы снова пошли в атаку, однако пропустили, когда Юсуф Отубанджо прошел несколько игроков гостей и пробил в ближний угол – 1:0.
"Пюник" (Ереван, Армения) – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) 1:0 (0:0).
Гол: Отубанджо 66 (1:0).
В итоге чемпион Казахстана завершил выступление в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Астана" вышла в финал квалификации Лиги конференций.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript