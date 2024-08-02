Казахстан замыкает топ-20 стран в медальном зачете Олимпиады-2024

10 дней осталось до завершения ХХХIII летних Олимпийских игр в Париже. На утро 2 августа казахстанская сборная занимает 20-е место по количеству медалей на французских состязаниях с одним "золотом" и двумя "бронзами", сообщает Zakon.kz.

Впереди планеты всей в общем зачете находится Китай (11 золотых), затем идут США (9) и Франция (8), передает официальный сайт МОК.

Казахстанские спортсмены "стрельнули" тремя наградами в самом начале Олимпийских игр, а затем наступил застой в призах. Тем более с каждым днем теряем надежды в самом авторитетном виде спорта для нашей страны – в боксе.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

К этому часу боксерский турнир Парижа-2024 покинули 6 топовых наших спортсменов: Асламбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев, Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан, Мухаммедсабыр Базарбайулы и Валентина Хальзова.

Спасти имя отечественного бокса могут еще 4 наших представителя: Сакен Бибосынов, Нурбек Оралбай, Назым Кызайбай и Карина Ибрагимова.

Трое из этого списка выйдут на французский ринг уже 2 августа. И самый сложный соперник будет у Бибосынова, которому достался олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов.

2 августа будет разыграно 25 комплектов наград на Олимпиаде-2024.