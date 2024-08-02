Казахстан замыкает топ-20 стран в медальном зачете Олимпиады-2024
Впереди планеты всей в общем зачете находится Китай (11 золотых), затем идут США (9) и Франция (8), передает официальный сайт МОК.
Казахстанские спортсмены "стрельнули" тремя наградами в самом начале Олимпийских игр, а затем наступил застой в призах. Тем более с каждым днем теряем надежды в самом авторитетном виде спорта для нашей страны – в боксе.
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
К этому часу боксерский турнир Парижа-2024 покинули 6 топовых наших спортсменов: Асламбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев, Айбек Оралбай, Махмуд Сабырхан, Мухаммедсабыр Базарбайулы и Валентина Хальзова.
Спасти имя отечественного бокса могут еще 4 наших представителя: Сакен Бибосынов, Нурбек Оралбай, Назым Кызайбай и Карина Ибрагимова.
Трое из этого списка выйдут на французский ринг уже 2 августа. И самый сложный соперник будет у Бибосынова, которому достался олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов.
2 августа будет разыграно 25 комплектов наград на Олимпиаде-2024.