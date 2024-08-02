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Саудовская Аравия построит новый город для проведения ЧМ-2034 по футболу

Футбол Город Новый, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:05 Фото: Instagram/spl_en
Правительство Саудовской Аравии планирует провести один из четвертьфиналов ЧМ-2034 по футболу на стадионе города Неоме, которого еще нет на карте. Эта арена будет на высоте 350 м над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

Саудиты к будущему мундиалю хотят построить 11 новых футбольных арен, восемь из которых будут находиться в городе Эр-Рияде. ЧМ-2034 болельщики смогут посмотреть еще в трех городах: Джидда, Аль-Хобар и Абха.

Новым городом, который примет у себя один из четвертьфинальных поединков предстоящего мирового первенства, может стать Неом, который еще не возведен.

Футбол Новый стадион, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:05

Фото: Instagram/spl_en

По плану архитекторов, новый стадион там будет расположен на высоте 350 м над уровнем моря и туда можно будет добраться только с помощью высокоскоростных лифтов и беспилотных автомобилей.

Новый город Неом задуман как город без автомобилей шириной всего 200 м и длиной 170 км. Стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн долларов.

Заявка Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 пока никем не оспаривается, что было доказано на днях на официальной презентации в офисе FIFA.

Мундиаль 2034 года станет первым расширенным турниром, который пройдет в одной стране с участием 48 сборных.

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