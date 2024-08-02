Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Боксер Нурбек Оралбай вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Боксер Нурбек Оралбай вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 20:51 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 80 килограммов, 2 августа победил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, он выбил из турнира Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

"Нурбек здорово начал бой. Он уверенно забрал первый раунд (4:1). Во втором казахстанец был еще более убедительным – 5:0. В заключительной трехминутке Нурбек выиграл со счетом 3:2, завершив бой в свою пользу. Он победил единогласным решением судей", – говорится в сообщении.

Таким образом, Оралбай вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что боксерша из Италии отказалась от боя с трансгендерной соперницей. 

Читайте также

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпиаде
Команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпиаде
На Олимпиаде в Париже казахстанские фехтовальщики одержали победу над сборной Египта
На Олимпиаде в Париже казахстанские фехтовальщики одержали победу над сборной Египта
UFC Вызов Шавкату
Мухаммад назвал Рахмонова первым соперником на пути к защите титула
Диана Абдуллаева
Париж-2024 2024 год Хорошие новости Бокс Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Сын Джигарханяна получил пулю в голову в США
Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в США
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: