Боксер Нурбек Оралбай вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай, выступающий в весе до 80 килограммов, 2 августа победил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, он выбил из турнира Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

"Нурбек здорово начал бой. Он уверенно забрал первый раунд (4:1). Во втором казахстанец был еще более убедительным – 5:0. В заключительной трехминутке Нурбек выиграл со счетом 3:2, завершив бой в свою пользу. Он победил единогласным решением судей", – говорится в сообщении.

Таким образом, Оралбай вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что боксерша из Италии отказалась от боя с трансгендерной соперницей.

